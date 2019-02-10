Названы самые полезные продукты для почек
Медики назвали самые полезные продукты для почек. Лидером рейтинга стала цветная капуста, в которой содержится огромное количество питательных веществ. В ней отмечается низкое содержание калия, но высокое присутствие фолиевой кислоты, витамина С и волокон, после употребления продукта снижается уровень сахара в крови.
В обязательном порядке в рацион необходимо включить морковь, которая помогает нормализовать артериальное давление, поддерживает на должном уровне здоровье почек. ТОП-3 замыкают яблоки, насыщенные пектином.
Людям с дисфункцией почек необходимо обратить внимание на лук. Этот овощ имеет в своем составе простагландин, способствующий снижению вязкости крови и помогающий нормализовать давление. Не обойтись и без чеснока, содержащего антиоксиданты, которые подавляют воспалительные процессы.
В обязательном порядке в рацион необходимо включить морковь, которая помогает нормализовать артериальное давление, поддерживает на должном уровне здоровье почек. ТОП-3 замыкают яблоки, насыщенные пектином.
Людям с дисфункцией почек необходимо обратить внимание на лук. Этот овощ имеет в своем составе простагландин, способствующий снижению вязкости крови и помогающий нормализовать давление. Не обойтись и без чеснока, содержащего антиоксиданты, которые подавляют воспалительные процессы.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:15