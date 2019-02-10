Mazda 3 выйдет для Европы с двигателем Skyactiv-X на 178 л.с
Для выхода на европейский рынок Mazda 3 будет оснащена двигателем Skyactiv-X с мощностью 178 лошадиных сил. Данная информация опубликована на официальном сайте словацкого представителя компании.
Мотор Skyactiv-X получат две версии Mazda 3: GT и GT Plus. Они будут управляться автоматической и механической коробками передач. Также кузов хэтчбек получит два варианта систем: переднеприводную и полноприводную. Что касается седана, то здесь покупателю будет доступна только переднеприводная система. Работа мотора Skyactiv-X основана на том, что воспламенение топлива происходит от его сильного сжатия. Процесс очень похож на систему в дизельных двигателях.
В Словакии Mazda 3 появится на рынке с ценником в 23 190 евро, в данном случае покупателю будут доступны переднеприводные хэтчбек или седан с «механикой». А вот 29 290 евро потенциальному владельцу придется заплатить за хэтчбек с полным приводом и «автоматом».
Мотор Skyactiv-X получат две версии Mazda 3: GT и GT Plus. Они будут управляться автоматической и механической коробками передач. Также кузов хэтчбек получит два варианта систем: переднеприводную и полноприводную. Что касается седана, то здесь покупателю будет доступна только переднеприводная система. Работа мотора Skyactiv-X основана на том, что воспламенение топлива происходит от его сильного сжатия. Процесс очень похож на систему в дизельных двигателях.
В Словакии Mazda 3 появится на рынке с ценником в 23 190 евро, в данном случае покупателю будут доступны переднеприводные хэтчбек или седан с «механикой». А вот 29 290 евро потенциальному владельцу придется заплатить за хэтчбек с полным приводом и «автоматом».
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:36