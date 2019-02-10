Ученые намерены создать быстродействующий аналог виагры
Ученые из Британии, работающие на базе фармацевтической компании Futura Medical, намерены создать качественный и в то же время быстродействующий аналог виагры. Разработка лекарственного средства уже ведется. Предполагается, что его действие начнется спустя пять минут после приема, но оно завершится через 30 минут.
По словам ученых, одна таблетка виагры положительно сказывается на потенции, но стоит помнить, что этот препарат ни в коем случае нельзя совмещать с лекарством от сердечных болезней. В новой форме медики устранили старые недоработки, поэтому количество противопоказаний заметно снизилось, побочные эффекты практически не будут наблюдаться.
Обычно отсутствие эрекции связано с тем, что кровь не поступает к детородному органу. Виагра расширяет кровеносные сосуды по всему телу, в результате эта функция нормализуется. Препарат уже получил рабочее название Eroxon. Он помогает расширять кровеносные сосуды, но только в месте, где это необходимо, следовательно, негативное воздействие на печень и желудок уменьшается.
В исследовании приняли участие более 200 мужчин, которые жаловались, что испытывают проблемы в сексе. 43% испытуемых наблюдали эрекцию в течение пяти минут после нанесения соответствующего крема, остальные – через 10 минут.
На данный момент клинические испытания продолжаются в Европе. В 2020 году опыты начнутся в США. Если эффективность нового препарата будет доказана, он поступит в продажу в 2021 году.
По словам ученых, одна таблетка виагры положительно сказывается на потенции, но стоит помнить, что этот препарат ни в коем случае нельзя совмещать с лекарством от сердечных болезней. В новой форме медики устранили старые недоработки, поэтому количество противопоказаний заметно снизилось, побочные эффекты практически не будут наблюдаться.
Обычно отсутствие эрекции связано с тем, что кровь не поступает к детородному органу. Виагра расширяет кровеносные сосуды по всему телу, в результате эта функция нормализуется. Препарат уже получил рабочее название Eroxon. Он помогает расширять кровеносные сосуды, но только в месте, где это необходимо, следовательно, негативное воздействие на печень и желудок уменьшается.
В исследовании приняли участие более 200 мужчин, которые жаловались, что испытывают проблемы в сексе. 43% испытуемых наблюдали эрекцию в течение пяти минут после нанесения соответствующего крема, остальные – через 10 минут.
На данный момент клинические испытания продолжаются в Европе. В 2020 году опыты начнутся в США. Если эффективность нового препарата будет доказана, он поступит в продажу в 2021 году.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:12