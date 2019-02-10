Ученые намерены создать быстродействующий аналог виагры





По словам ученых, одна таблетка виагры положительно сказывается на потенции, но стоит помнить, что этот препарат ни в коем случае нельзя совмещать с лекарством от сердечных болезней. В новой форме медики устранили старые недоработки, поэтому количество противопоказаний заметно снизилось, побочные эффекты практически не будут наблюдаться.Обычно отсутствие эрекции связано с тем, что кровь не поступает к детородному органу. Виагра расширяет кровеносные сосуды по всему телу, в результате эта функция нормализуется. Препарат уже получил рабочее название Eroxon. Он помогает расширять кровеносные сосуды, но только в месте, где это необходимо, следовательно, негативное воздействие на печень и желудок уменьшается.В исследовании приняли участие более 200 мужчин, которые жаловались, что испытывают проблемы в сексе. 43% испытуемых наблюдали эрекцию в течение пяти минут после нанесения соответствующего крема, остальные – через 10 минут.На данный момент клинические испытания продолжаются в Европе. В 2020 году опыты начнутся в США. Если эффективность нового препарата будет доказана, он поступит в продажу в 2021 году.