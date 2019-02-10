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Доктор Рик Страсман: Душа входит в человеческое тело на 7-ой неделе развития через шишковидную железу
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Доктор Рик Страсман: Душа входит в человеческое тело на 7-ой неделе развития через шишковидную железу

Доктор Рик Страсман в книге «DMT: Молекула духа», описал захватывающую гипотезу: человеческая душа входит в организм на седьмой неделе после зачатия, используя шишковидную железу в качестве духовного канала и молекулу диметилтриптамина (DMT) в качестве катализатора. Страссман - американский врач, специализирующийся на психиатрии, он имеет научную степень в области клинической психофармакологии.
Доктор Рик Страсман: Душа входит в человеческое тело на 7-ой неделе развития через шишковидную железу

DMT - это мощное психоделическое вещество, которое естественным образом встречается в шишковидной железе, что недавно было продемонстрировано и может быть также связано с околосмертными переживаниями. По мнению исследователей, открытие шишковидной железы в качестве источника ДМТ «усиливает представление о загадочной роли души в необычных состояниях сознания». Она связана с генерацией образов во сне, с состояниями сознания, которые генерируют околосмертные переживания и все виды мистических переживаний.

Ученые узнали, что шишковидная железа становится видимой в человеческом зародыше через 49 дней, именно столько необходимо для перевоплощения души согласно Тибетской книге мертвых. Эти совпадения привели Страсмана к утверждению, что душа воплощается в теле на седьмой неделе беременности.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:14

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