Доктор Рик Страсман: Душа входит в человеческое тело на 7-ой неделе развития через шишковидную железу





DMT - это мощное психоделическое вещество, которое естественным образом встречается в шишковидной железе, что недавно было продемонстрировано и может быть также связано с околосмертными переживаниями. По мнению исследователей, открытие шишковидной железы в качестве источника ДМТ «усиливает представление о загадочной роли души в необычных состояниях сознания». Она связана с генерацией образов во сне, с состояниями сознания, которые генерируют околосмертные переживания и все виды мистических переживаний.Ученые узнали, что шишковидная железа становится видимой в человеческом зародыше через 49 дней, именно столько необходимо для перевоплощения души согласно Тибетской книге мертвых. Эти совпадения привели Страсмана к утверждению, что душа воплощается в теле на седьмой неделе беременности.