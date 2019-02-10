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Компания Palmer Johnson создаст новую огромную яхту с "божественным" названием Valkyrie

Судостроительная известная компания Palmer Johnson собирается создать новую огромную яхту, имеющую "божественное" название «Valkyrie». Об этом заявил Чулхун Парк, являющийся судовым корейским дизайнером и специалисты фирмы.
Компания Palmer Johnson создаст новую огромную яхту с "божественным" названием Valkyrie

Название Valkyrie (Валькирия) ассоциируется со скандинавской богиней. Представители судостроительной компании отмечают, что размеры нового морского транспорта превысят допустимые для такого типа судна. Специалисты собираются сделать длину «Валькирии» больше, в сравнении с самой крупной в настоящее время яхтой под названием «Azzam». Морское судно хотят удлинить на 49 м. Длина новой яхты составит около 229 м.

Данное судно должно в себя вместить 52 пассажира и 92 члена экипажа. При этом скорость новой уникальной Valkyrie должна составить 25 узлов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:10

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