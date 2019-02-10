Компания Palmer Johnson создаст новую огромную яхту с "божественным" названием Valkyrie
Судостроительная известная компания Palmer Johnson собирается создать новую огромную яхту, имеющую "божественное" название «Valkyrie». Об этом заявил Чулхун Парк, являющийся судовым корейским дизайнером и специалисты фирмы.
Название Valkyrie (Валькирия) ассоциируется со скандинавской богиней. Представители судостроительной компании отмечают, что размеры нового морского транспорта превысят допустимые для такого типа судна. Специалисты собираются сделать длину «Валькирии» больше, в сравнении с самой крупной в настоящее время яхтой под названием «Azzam». Морское судно хотят удлинить на 49 м. Длина новой яхты составит около 229 м.
Данное судно должно в себя вместить 52 пассажира и 92 члена экипажа. При этом скорость новой уникальной Valkyrie должна составить 25 узлов.
Название Valkyrie (Валькирия) ассоциируется со скандинавской богиней. Представители судостроительной компании отмечают, что размеры нового морского транспорта превысят допустимые для такого типа судна. Специалисты собираются сделать длину «Валькирии» больше, в сравнении с самой крупной в настоящее время яхтой под названием «Azzam». Морское судно хотят удлинить на 49 м. Длина новой яхты составит около 229 м.
Данное судно должно в себя вместить 52 пассажира и 92 члена экипажа. При этом скорость новой уникальной Valkyrie должна составить 25 узлов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:10