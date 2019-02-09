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Жители Иллинойса считают, что над городом нависли угрожающие облака из-за Нибиру

По информации жителей штата Иллинойс, США, в некоторых городах фиксировалось резкое снижение температуры, также у людей неожиданно возникало чувство страха. Уфологи предположили, что над регионом пролетела известная планета Нибиру.
Жители Иллинойса считают, что над городом нависли угрожающие облака из-за Нибиру

Над некоторыми городами штата американцы видели нависшие угрожающие облака, которые совершали странные движения. Более того, ранее таких процессов в этих местах не наблюдалось. Некоторым это напомнило страшные моменты из киноленты «Мгла», но всё происходило наяву.

Ролик инцидента накануне появился на просторах интернета. Уфологи считают, что Нибиру всё ещё демонстрирует свои способности в самых разных концах Земли.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 22:41

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