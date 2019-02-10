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Обновленная версия смартфона BlackBerry KEY2 выйдет в Европе

Обновленная версия смартфона KEY2 от канадской компании BlackBerry выйдет для потребительской аудитории Европы. Эксперты предполагают, что новинка, в красном корпусе поступит на рынок в самые ближайшие сроки.
Обновленная версия смартфона BlackBerry KEY2 выйдет в Европе

Мобильный телефон BlackBerry KEY2, который разработчики оснастили QWERTY-клавиатурой, презентовали в начале лета 2018 года. На момент представления он получил только два цвета корпуса – черный и серебристый. Следом за ним появился гаджет под названием BlackBerry KEY2 LE, это более упрощенная версия предыдущего устройства.

Новинка получила название Atomic Red. Девайс изначально будет доступен только для потребителей из Европы. Производитель снабдил BlackBerry KEY2 LE дисплеем, который имеет диагональ 4,5 дюйма и разрешение 1620 х 1080 пикселей. Работать смартфон будет на однокристальной системе Snapdragon 660, при том имея 6 ГБ оперативной памяти. Мобильный телефон получил операционную систему Android 8.0 Oreo.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:11

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