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Игровая консоль Smach Z с Windows 10 с легкостью справляется с современными играми

Игровую консоль Smach Z вскоре выпустят на рынок. Портативное устройство функционирует под управлением Windows 10. Новая консоль с лёгкостью обрабатывает современные игры, включая также Firewatch и GTA V.
Игровая консоль Smach Z с Windows 10 с легкостью справляется с современными играми

Создание, а также производство компактной приставки раньше профинансировали на Kickstarter, при этом в объёме, который ранее планировался. Между тем, новинка была выпущена не в установленные сроки. Разработчиком было принято решение касательно изменения платформы. В дальнейшем были ускорены работы, касающиеся создания консоли. На сегодняшний день устройство практически готово появиться на рынке гаджетов.

Новый девайс основан на чипсете APU Ryzen Embedded V1605B, обладающем четырьмя ядрами Zen, а также GPU Vega.

Процессором обеспечиваются устойчивые игровые характеристики. Имеют место потоковые процессоры на 512 Мб.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:11

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