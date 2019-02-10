Игровая консоль Smach Z с Windows 10 с легкостью справляется с современными играми





Создание, а также производство компактной приставки раньше профинансировали на Kickstarter, при этом в объёме, который ранее планировался. Между тем, новинка была выпущена не в установленные сроки. Разработчиком было принято решение касательно изменения платформы. В дальнейшем были ускорены работы, касающиеся создания консоли. На сегодняшний день устройство практически готово появиться на рынке гаджетов.Новый девайс основан на чипсете APU Ryzen Embedded V1605B, обладающем четырьмя ядрами Zen, а также GPU Vega.Процессором обеспечиваются устойчивые игровые характеристики. Имеют место потоковые процессоры на 512 Мб.