Татьяна Васильева рассказала о смерти своего племянника от рака





На сегодняшний день Татьяна Васильева – одна из самых востребованных российских актрис. Знаменитость призналась, что работает очень много, так как ей необходимо помогать своим многочисленным родственникам, которых звезда театральной сцены всегда пыталась поддерживать.Узнав, что супруг ее сестры тяжело заболел, знаменитость пыталась сделать все, что могла. Несмотря на усилия, мужчина скончался. К тому моменту еще никто не знал, что его сын также страдает онкологией. Видя, какую боль родным приносит болезнь его отца, молодой человек скрывал свой диагноз. По словам артистки, Алексей страдал раком всего организма. Болезнь началась в пятке, а дошла до легких. Убитая горем сестра актрисы до последнего момента не знала о том, что ее сыну нельзя помочь.В начале февраля племянник Васильевой скончался. У 50-летнего мужчины осталось двое наследников: Антон и Дарья. Знаменитость приняла решение, что не оставит детей Алексея и будет помогать им финансово до тех пор, пока сможет это делать.