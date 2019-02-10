Игра Star Wars Jedi: Fallen Order поразит глубиной, полировкой и жизнью внутри мира «Звёздных войн»





Как утверждает Эндрю Уилсон, генеральный директор Electronic Arts, данная игра даст возможность игроку почувствовать себя настоящим джедаем, а остальные подробности они расскажут уже совсем скоро. Данную информацию подтвердил и финансовый директор Блейк Йоргенсен. Сотрудникам Electronic Arts выпала уникальная возможность в течении 20 минут оценить Star Wars Jedi: Fallen Order и они с уверенностью заявили, что этот проект исключительный. Ведь игра поражает своей глубиной, полировкой и жизнью внутри мира «Звёздных войн».Как отмечается, Star Wars Jedi: Fallen Order может стать первопроходцем движка Frostbite. Данная игра представляет собой одиночный приключенческий экшн, где главный герой Падаван продолжает свою миссию после выполнения смертельного приказа №66.