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Игра Star Wars Jedi: Fallen Order поразит глубиной, полировкой и жизнью внутри мира «Звёздных войн»

Представители компании Electronic Arts объявили, что игра Star Wars Jedi: Fallen Order появится на прилавках магазинов уже в текущем году. Об этом стало известно после их встречи с инвесторами. В сюжете игры действия происходят после картины «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».
Игра Star Wars Jedi: Fallen Order поразит глубиной, полировкой и жизнью внутри мира «Звёздных войн»

Как утверждает Эндрю Уилсон, генеральный директор Electronic Arts, данная игра даст возможность игроку почувствовать себя настоящим джедаем, а остальные подробности они расскажут уже совсем скоро. Данную информацию подтвердил и финансовый директор Блейк Йоргенсен. Сотрудникам Electronic Arts выпала уникальная возможность в течении 20 минут оценить Star Wars Jedi: Fallen Order и они с уверенностью заявили, что этот проект исключительный. Ведь игра поражает своей глубиной, полировкой и жизнью внутри мира «Звёздных войн».

Как отмечается, Star Wars Jedi: Fallen Order может стать первопроходцем движка Frostbite. Данная игра представляет собой одиночный приключенческий экшн, где главный герой Падаван продолжает свою миссию после выполнения смертельного приказа №66.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:11

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