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Украина планирует провести ракетные боевые учения вблизи Крыма

Украина планирует провести ракетные боевые учения вблизи границ Крыма в 2019 году. ВСУ готовится к первым боевым стрельбам зенитных ракетных комплексов, которые пройдут уже в феврале в Херсонской области, на полигоне под названием "Ягорлык". Информацию соответствующего содержания обнародовал сайт Минобороны Украины.
Украина планирует провести ракетные боевые учения вблизи Крыма

Согласно сообщению представителей госведомства, намечено проведение четырех учений с использованием таких комплексов как ЗРС С-125, ЗРК Бук-М1 и С-300П/ПО/В1. Силовики примут участие в 150 мероприятиях в условиях, максимально приближенных к военным. Речь идет о тренировках дежурных сил, командно-штабных и тактических учениях. Специалистам ЗРВ предстоит провести испытание новейшего ракетного вооружения. В ведомстве говорится и об осуществлении пусков зенитных управляемых ракет в исследовательских целях.

Андрей Красов, занимающий должность первого зампреда Комитета Государственной думы РФ по обороне, уверен, что украинские военные не настолько "безумны", чтобы проводить пуск ракет по мирным жителям. Он сообщил, что пуски будут контролироваться Россией.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:46

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