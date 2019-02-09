Виктория Боня рассказала, что её новый мужчина очень ревнив
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня раскрыла некоторые подробности о своём новом избраннике.
После развода Виктория длительное время жила за границей, но буквально месяц назад она сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что возвращается жить в Москву. Такое решение бывшая участница "Дома-2" приняла из-за того, что в России её ждал новый мужчина, с которым Виктория закрутила роман.
Боня тщательно скрывает свои отношения, старается не выкладывать фото и не разглашает никакой информации. Накануне вокруг девушки закрутился нехороший слух, поговаривали, что на день рождения к футболисту Неймару она пришла без приглашения.
Для того, чтобы расставить все точки, Виктория Боня записала видео, в котором рассказала о том, что с футболистом их связывает многолетняя дружба, поэтому вся информация, которую опубликовывали СМИ, - не правда.
Также она добавила, что на мероприятие её приглашали вместе с её мужчиной. Из-за работы он не смог приехать, но очень переживал за то, что его возлюбленная отправится на День рождения одна.
Боня сказала, что её новый избранник ревнивый, но в то же время он уверен в ней и доверяет.
После развода Виктория длительное время жила за границей, но буквально месяц назад она сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что возвращается жить в Москву. Такое решение бывшая участница "Дома-2" приняла из-за того, что в России её ждал новый мужчина, с которым Виктория закрутила роман.
Боня тщательно скрывает свои отношения, старается не выкладывать фото и не разглашает никакой информации. Накануне вокруг девушки закрутился нехороший слух, поговаривали, что на день рождения к футболисту Неймару она пришла без приглашения.
Для того, чтобы расставить все точки, Виктория Боня записала видео, в котором рассказала о том, что с футболистом их связывает многолетняя дружба, поэтому вся информация, которую опубликовывали СМИ, - не правда.
Также она добавила, что на мероприятие её приглашали вместе с её мужчиной. Из-за работы он не смог приехать, но очень переживал за то, что его возлюбленная отправится на День рождения одна.
Боня сказала, что её новый избранник ревнивый, но в то же время он уверен в ней и доверяет.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:24