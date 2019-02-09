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Виктория Боня рассказала, что её новый мужчина очень ревнив

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня раскрыла некоторые подробности о своём новом избраннике.
Виктория Боня рассказала, что её новый мужчина очень ревнив

После развода Виктория длительное время жила за границей, но буквально месяц назад она сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что возвращается жить в Москву. Такое решение бывшая участница "Дома-2" приняла из-за того, что в России её ждал новый мужчина, с которым Виктория закрутила роман.

Боня тщательно скрывает свои отношения, старается не выкладывать фото и не разглашает никакой информации. Накануне вокруг девушки закрутился нехороший слух, поговаривали, что на день рождения к футболисту Неймару она пришла без приглашения.

Для того, чтобы расставить все точки, Виктория Боня записала видео, в котором рассказала о том, что с футболистом их связывает многолетняя дружба, поэтому вся информация, которую опубликовывали СМИ, - не правда.

Также она добавила, что на мероприятие её приглашали вместе с её мужчиной. Из-за работы он не смог приехать, но очень переживал за то, что его возлюбленная отправится на День рождения одна.
Виктория Боня рассказала, что её новый мужчина очень ревнив

Боня сказала, что её новый избранник ревнивый, но в то же время он уверен в ней и доверяет.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 16:24

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