Инсайдеры представили характеристики Xiaomi Mi MAX 4





Также по некоторым данным Mi MAX 4 получит самую большую диагональ (7,2 дюйма) экрана за всю историю работы китайского бренда. Смартфон будет работать на основе восьмиядерного чипсета от Qualcomm Snapdragon 720, с графическим ускорителем Adreno 616 и частотой в 2,2 ГГц. Внешняя сторона корпуса будет защищена 5D стеклом от Gorilla Glass, 48-пиксельная камера обеспечит владельцу качественную съемку даже в темное время суток. Работу гаджета обеспечит платформа Android 9 Pie под управлением MIUI 10, а может и 11.Конечно это еще не все характеристики, например, неизвестно, установит ли производитель модуль NFC. Также под вопросом остаются, уровень защиты от пыли и влаги IP68 и дактилоскопический датчик. По мнению зарубежных СМИ, ценник смартфона не превысит 300 американских долларов, а презентацию стоит ожидать с середины весны до начала лета.