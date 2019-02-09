Ученые: Третья мировая война продлится 20 - 60 минут
Эксперты, изучая вопрос Конца Света, отметили, что до прихода Мошиаха случится Третья мировая война. По словам специалистов, она будет очень короткой, а именно от 20 минут и до часа.
Ранее людям это казалось невозможным, однако после появления ядерного, а также ракетного оружия стало очевидно, что такие короткие войны вполне возможны. При этом они могут привести к полному истреблению человечества. Израильским ресурсом Breakingisraelnews была передана информация, что возможной датой глобального конфликта США, РФ и КНР, который может привести к концу света, может быть 22 марта текущего года.
Между тем, специалисты утверждают, что до этой даты осталось не столько много времени, чтобы обострение ситуации между данными государствами могло привести к третьей мировой войне.
Ранее людям это казалось невозможным, однако после появления ядерного, а также ракетного оружия стало очевидно, что такие короткие войны вполне возможны. При этом они могут привести к полному истреблению человечества. Израильским ресурсом Breakingisraelnews была передана информация, что возможной датой глобального конфликта США, РФ и КНР, который может привести к концу света, может быть 22 марта текущего года.
Между тем, специалисты утверждают, что до этой даты осталось не столько много времени, чтобы обострение ситуации между данными государствами могло привести к третьей мировой войне.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50