Ученые: Третья мировая война продлится 20 - 60 минут





Ранее людям это казалось невозможным, однако после появления ядерного, а также ракетного оружия стало очевидно, что такие короткие войны вполне возможны. При этом они могут привести к полному истреблению человечества. Израильским ресурсом Breakingisraelnews была передана информация, что возможной датой глобального конфликта США, РФ и КНР, который может привести к концу света, может быть 22 марта текущего года.Между тем, специалисты утверждают, что до этой даты осталось не столько много времени, чтобы обострение ситуации между данными государствами могло привести к третьей мировой войне.