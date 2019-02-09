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Дарья Друзьяк стала постоянным экспертом на шоу с Андреем Махаловым

Бывшая участница телепроекта "Дома-2" Дарья Друзьяк после того, как покинула телестройку, продолжает выстраивать свой звёздный путь.
Дарья Друзьяк стала постоянным экспертом на шоу с Андреем Махаловым

Напомним, что девушка совсем недавно была замечена в скандальной истории. Она обвинила знаменитого певца Александра Серова в том, что он воспользовался ею. Также Друзьяк заявила на всю страну, что беременна от него.

После долгих разбирательств бывшая участница "Дома-2" сообщила, что у неё произошёл выкидыш на фоне всех стрессов. Поймав достаточно хайпа, Дарья отправилась в свой родной город, где смогла встретиться с родителями и родственниками. Теперь, когда она снова вернулась в столицу, Друзьяк взялась за накопившиеся дела. В планах бывшей участницы телестройки - стать телеведущей.
Дарья Друзьяк стала постоянным экспертом на шоу с Андреем Махаловым

Мечты начинают осуществляться и вот уже её пригласили на шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым", где она предстанет в роли постоянного эксперта.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 15:59

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