Продюсер Андрей Разин подозревает, что Децла могли отравить





Андрей Разин стал гостем телевизионного проекта "Выход в люди", где озвучил свое предположение: всколыхнувший мир хип-хопа в 90-х годах Децл мог умереть от отравления. По мнению продюсера "Ласкового мая", знавшего рэпера с детства, очень странно, что в момент, когда Децлу стало нехорошо, все убежали из гримерки, оставив парня одного.Кирилл Толомацкий ни разу не лечился в медучреждениях от серьезных заболеваний, в клипах курил только обычные сигареты, хорошо отработал свой концерт, ставший последним, - отметил Андрей Разин.Роберт Елизарьев также уверен, что исполнитель умер от сердечного приступа. На проблемы со здоровьем звезда не жаловался никогда, несмотря на нагрузки. По мнению товарища звезды, его могли устранить.Эта версия нашла поддержку и у телеведущего Отара Кушанашвили. Артист вспомнил случай из своей жизни, когда одному из фанатов не понравилось действие звезды. После одного из выступлений деятель упал посреди гримерки, а когда пришел в себя понял, что ему что-то подсыпали в напиток.