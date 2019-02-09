«Оставьте свое мнение при себе» : Филипп Киркоров высказался о поездке Сергея Лазарева на «Евровидение – 2019»

Уже не секрет, что представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2019» будет Сергей Лазарев, об этом также заявил и Филипп Киркоров. В социальной сети Instagram он рассказал, что они посетят эфир Андрея Малахова и расскажут, на каком этапе находится процесс подготовки. Также он отметил, что над шоу и победной песней трудится команда из компании "Dream Teem". Они сделают все, чтобы Лазарев в Телль-Авиве выступил с триумфом.Киркоров также обратился к людям, которые недовольны таким решением, отметив, что оно принято «на самом высоком уровне» и оспаривать его нет никакого смысла. Завистникам он посоветовал оставить свое личное мнение при себе и добавил, что зависть - мерзкое чувство. Многие читатели блога поп-короля полностью согласились с мнением своего кумира, так как уверены, что Сергей Лазарев является лучшим кандидатом от Российской Федерации, а кто-то вспомнил, что его уже однажды засудили, придумав новые правила уже в процессе конкурса.