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«Оставьте свое мнение при себе» : Филипп Киркоров высказался о поездке Сергея Лазарева на «Евровидение – 2019»

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров в своем блоге Instagram посоветовал оставить свое мнение при себе тем, кому не дает покоя поездка Сергея Лазарева на ежегодный конкурс «Евровидение – 2019». О подробностях подготовки оба артиста расскажут в эфире телепередачи «Привет, Андрей».
«Оставьте свое мнение при себе» : Филипп Киркоров высказался о поездке Сергея Лазарева на «Евровидение – 2019»

Уже не секрет, что представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2019» будет Сергей Лазарев, об этом также заявил и Филипп Киркоров. В социальной сети Instagram он рассказал, что они посетят эфир Андрея Малахова и расскажут, на каком этапе находится процесс подготовки. Также он отметил, что над шоу и победной песней трудится команда из компании "Dream Teem". Они сделают все, чтобы Лазарев в Телль-Авиве выступил с триумфом.

Киркоров также обратился к людям, которые недовольны таким решением, отметив, что оно принято «на самом высоком уровне» и оспаривать его нет никакого смысла. Завистникам он посоветовал оставить свое личное мнение при себе и добавил, что зависть - мерзкое чувство. Многие читатели блога поп-короля полностью согласились с мнением своего кумира, так как уверены, что Сергей Лазарев является лучшим кандидатом от Российской Федерации, а кто-то вспомнил, что его уже однажды засудили, придумав новые правила уже в процессе конкурса.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:25

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