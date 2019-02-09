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Времена Ноя снова пришли: Зимой 2019 года в мире наблюдались аномальная жара, ливни и град

Зима 2019 стала для некоторых материков настоящим испытанием в плане погодных условий. Многие уверены, что времена Ноя снова пришли на Землю, ведь аномальная жара, сильный град и наводнения являются предвестниками всемирного потопа.
Времена Ноя снова пришли: Зимой 2019 года в мире наблюдались аномальная жара, ливни и град

События в Австралии и Бразилии заставили многих людей поволноваться, поскольку на территории первой этой зимой была зафиксирована вторая волна аномальной жары. Следом за этим на северо-востоке материка обрушились ливни, из-за которых реки и другие водоемы вышли из берегов и превысили возможности водохранилищ, а их сотрудники вынуждены были открывать шлюзы. Это привело к тому, что крокодилы и другие ядовитые змеи и насекомые покинули реки и появились на улицах, где живут люди. Аналогичная ситуация происходит на материке, находящемся на другой стороне света, - Южной Америке. Здесь сильная жара убила тысячи диких животных и множество голов крупного рогатого скота. После изнуряющего тепла на материк также пришли сильные осадки в виде дождя и града. В частности в Аргентине выпал град, размером с теннисный мяч.

Что касается самых засушливых пустынь на планете Земля, Атакама (Чили) и Сахара (Африка), то здесь погодные катаклизмы также дали о себе знать. На территории последней иногда наблюдаются осадки в виде снега, сильного ливня или града. К слову, это самая жаркая пустыня Голубой планеты. А вот Атакама считается самой засушливой пустыней, где 4 сотни лет не наблюдалось никаких осадков. В лучшем случае там выпадало около 50 миллиметров воды в виде тумана, такое возможно из-за географического расположения данной местности. Хотя, может быть, когда на планете жил Ной, здесь и можно было увидеть дождь или ливень. Наличие водопадов в самой сухой пустыне мира может говорить о том, что опять наступают времена Ноя.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00

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