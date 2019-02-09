Геймер побил свой мировой рекорд по «секс-прохождению» всех Fallout
Спидраннер tomatoanus, являющийся мастером по скоростным прохождениям игр, смог побить очередной мировой рекорд, который сам же поставил ранее. Речь идёт о «секс-прохождении» (sex%) основных частей Fallout.
Tomatoanus быстрее остальных игроманов смог заняться виртуальной любовью в каждой части Fallout, включая также New Vegas. Целью прохождения популярной категории «sex%» является запуск игры, создание героя, быстрый поиск персонажей, непосредственно с которыми герой может заняться любовью. Eomatoanus смог пройти её за 23 мин 7 сек. Для максимально скоростных прохождений игроманом обычно используется французская локализация, вследствие того, что обладает самой быстрой скоростью общения. Вследствие важности начальных этапов игрок решил воспользоваться немецким языком.
В рамках такого специфичного прохождения можно пользоваться багами. Tomatoanus в Fallout 3 решил воспользоваться ими. Он покинул начальную локацию, а именно Убежище 101, десятилетним персонажем, хотя по сюжету игры это должно было случиться поздней.
Tomatoanus быстрее остальных игроманов смог заняться виртуальной любовью в каждой части Fallout, включая также New Vegas. Целью прохождения популярной категории «sex%» является запуск игры, создание героя, быстрый поиск персонажей, непосредственно с которыми герой может заняться любовью. Eomatoanus смог пройти её за 23 мин 7 сек. Для максимально скоростных прохождений игроманом обычно используется французская локализация, вследствие того, что обладает самой быстрой скоростью общения. Вследствие важности начальных этапов игрок решил воспользоваться немецким языком.
В рамках такого специфичного прохождения можно пользоваться багами. Tomatoanus в Fallout 3 решил воспользоваться ими. Он покинул начальную локацию, а именно Убежище 101, десятилетним персонажем, хотя по сюжету игры это должно было случиться поздней.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38