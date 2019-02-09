АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Геймер побил свой мировой рекорд по «секс-прохождению» всех Fallout

Спидраннер tomatoanus, являющийся мастером по скоростным прохождениям игр, смог побить очередной мировой рекорд, который сам же поставил ранее. Речь идёт о «секс-прохождении» (sex%) основных частей Fallout.
Геймер побил свой мировой рекорд по «секс-прохождению» всех Fallout

Tomatoanus быстрее остальных игроманов смог заняться виртуальной любовью в каждой части Fallout, включая также New Vegas. Целью прохождения популярной категории «sex%» является запуск игры, создание героя, быстрый поиск персонажей, непосредственно с которыми герой может заняться любовью. Eomatoanus смог пройти её за 23 мин 7 сек. Для максимально скоростных прохождений игроманом обычно используется французская локализация, вследствие того, что обладает самой быстрой скоростью общения. Вследствие важности начальных этапов игрок решил воспользоваться немецким языком.

В рамках такого специфичного прохождения можно пользоваться багами. Tomatoanus в Fallout 3 решил воспользоваться ими. Он покинул начальную локацию, а именно Убежище 101, десятилетним персонажем, хотя по сюжету игры это должно было случиться поздней.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Заслуженный артист РФ Петр Зайченко
Марина Хлебникова вернулась на сцену
Инсайдеры представили характеристики
Замглавы МИД России назвал условие
Специалисты назвали ТОП-5 самых удобных
В пострадавшем от огня доме на
Подробная информация о 10 главных
Продюсер Андрей Разин подозревает, что
Ученые: Третья мировая война продлится
Украина планирует провести ракетные
Геймер побил свой мировой рекорд по
«Оставьте свое мнение при себе» :
Виктория Боня рассказала, что её новый
В Саратове полиция ищет убийцу двух
В Госдуме предложили возвращать
Времена Ноя снова пришли: Зимой 2019
Дарья Друзьяк стала постоянным
Сценарист “Джуны” Александр Бородянский
Госдепартамент США назвал «Северный
В Москве найдено тело убитой женщины в
Kia представила обновленный кроссовер
Супруга Константина Хабенского Ольга
Флагман Xiaomi Mi 9 может получить
Дарья Мельникова показала фото с
Ученые рассказали о пользе зеленого чая
В Соединённых Штатах создали
Супермодель Ирина Шейк ходит дома без
Россиянка на заседании ООН рассказала о
Volkswagen снизил мощность мотора
Черные дыры помогут ученым обнаружить
Просмотреть все новости