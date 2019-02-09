Геймер побил свой мировой рекорд по «секс-прохождению» всех Fallout





Tomatoanus быстрее остальных игроманов смог заняться виртуальной любовью в каждой части Fallout, включая также New Vegas. Целью прохождения популярной категории «sex%» является запуск игры, создание героя, быстрый поиск персонажей, непосредственно с которыми герой может заняться любовью. Eomatoanus смог пройти её за 23 мин 7 сек. Для максимально скоростных прохождений игроманом обычно используется французская локализация, вследствие того, что обладает самой быстрой скоростью общения. Вследствие важности начальных этапов игрок решил воспользоваться немецким языком.В рамках такого специфичного прохождения можно пользоваться багами. Tomatoanus в Fallout 3 решил воспользоваться ими. Он покинул начальную локацию, а именно Убежище 101, десятилетним персонажем, хотя по сюжету игры это должно было случиться поздней.