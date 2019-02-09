В Сети появился рендер нового безрамочного смартфона Oppo F11 Pro
В Сети появился официальный рендер нового продукта компании Oppo. На опубликованном кадре изображен безрамочный флагман F11 Pro, имеющий 32-мегапиксельную выдвижную камеру и основную 48-мегапиксельную. По сообщениям инсайдеров, смартфон должен был иметь 10-кратный оптический зум.
Oppo F11 Pro должен функционировать на основе высокопроизводительного однокристального чипсета MediaTek Helio P70. Согласно рендеру, дизайн новинки выбран неплохо: на фронтальной панели разработчики расположили небольшую рамку внизу, вертикальный блок камеры - по центру, на одном уровне с дактилоскопическим сканером.
На снимке не видна фронтальная камера, так как утоплена в экран. Мобильное устройство получит 6 Гб оперативки и 128 ГБ флэш-накопителя. Модуль может похвастаться овальной формой. Любители гаджетов от Oppo смогут приобрести инновацию с градиентной расцветкой корпуса.
Oppo F11 Pro планируют презентовать в начале марта 2019 года. Стоимость разработки составит, предположительно, около 350 американских долларов.
Oppo F11 Pro должен функционировать на основе высокопроизводительного однокристального чипсета MediaTek Helio P70. Согласно рендеру, дизайн новинки выбран неплохо: на фронтальной панели разработчики расположили небольшую рамку внизу, вертикальный блок камеры - по центру, на одном уровне с дактилоскопическим сканером.
На снимке не видна фронтальная камера, так как утоплена в экран. Мобильное устройство получит 6 Гб оперативки и 128 ГБ флэш-накопителя. Модуль может похвастаться овальной формой. Любители гаджетов от Oppo смогут приобрести инновацию с градиентной расцветкой корпуса.
Oppo F11 Pro планируют презентовать в начале марта 2019 года. Стоимость разработки составит, предположительно, около 350 американских долларов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:42