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В Сети появился рендер нового безрамочного смартфона Oppo F11 Pro

В Сети появился официальный рендер нового продукта компании Oppo. На опубликованном кадре изображен безрамочный флагман F11 Pro, имеющий 32-мегапиксельную выдвижную камеру и основную 48-мегапиксельную. По сообщениям инсайдеров, смартфон должен был иметь 10-кратный оптический зум.

В Сети появился рендер нового безрамочного смартфона Oppo F11 Pro

Oppo F11 Pro должен функционировать на основе высокопроизводительного однокристального чипсета MediaTek Helio P70. Согласно рендеру, дизайн новинки выбран неплохо: на фронтальной панели разработчики расположили небольшую рамку внизу, вертикальный блок камеры - по центру, на одном уровне с дактилоскопическим сканером.

На снимке не видна фронтальная камера, так как утоплена в экран. Мобильное устройство получит 6 Гб оперативки и 128 ГБ флэш-накопителя. Модуль может похвастаться овальной формой. Любители гаджетов от Oppo смогут приобрести инновацию с градиентной расцветкой корпуса.

Oppo F11 Pro планируют презентовать в начале марта 2019 года. Стоимость разработки составит, предположительно, около 350 американских долларов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:42

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