В Соединённых Штатах создали беспилотный надувной дрон для изучения Марса





Устройство может осуществлять полёты на высоте до двух километров с весом до 5 килограмм. Классические версии марсоходов стоят больших денег. Такие аппараты перемещаются довольно медленно. Учёные из Университета Аризоны смогли сконструировать альтернативный вариант. Речь идёт о наддувном планере с шестиметровым размахом крыльев. Аппарат сможет осуществлять полёты над Красной планетой, а также делать снимки поверхности планеты для более детального ее изучения. Исследователи отмечают, что надувной дрон направится к пункту назначения в сверхмалом искусственном аппарате CubeSat. Потом небольшая ракета произведёт его спуск непосредственно на поверхность планеты. Там за счёт телескопической стрелки будет удерживаться дрон, до полного разворота его крыльев, а также проникновения азота в специальный отсек, предназначенный для топлива.Надувную версию дрона покрывает вещество, которое чувствительно к воздействию ультрафиолета, а также твердеющего при попадании на него солнечного света. Через час «марсианский» планер приобретёт прочность для полетов над планетой.