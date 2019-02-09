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В Соединённых Штатах создали беспилотный надувной дрон для изучения Марса

В Соединённых Штатах создали современный надувной дрон, позволяющий изучать Марс. Беспилотную версию летающего аппарата сконструировали из уф-чувствительного специального волокна.
В Соединённых Штатах создали беспилотный надувной дрон для изучения Марса

Устройство может осуществлять полёты на высоте до двух километров с весом до 5 килограмм. Классические версии марсоходов стоят больших денег. Такие аппараты перемещаются довольно медленно. Учёные из Университета Аризоны смогли сконструировать альтернативный вариант. Речь идёт о наддувном планере с шестиметровым размахом крыльев. Аппарат сможет осуществлять полёты над Красной планетой, а также делать снимки поверхности планеты для более детального ее изучения. Исследователи отмечают, что надувной дрон направится к пункту назначения в сверхмалом искусственном аппарате CubeSat. Потом небольшая ракета произведёт его спуск непосредственно на поверхность планеты. Там за счёт телескопической стрелки будет удерживаться дрон, до полного разворота его крыльев, а также проникновения азота в специальный отсек, предназначенный для топлива.

Надувную версию дрона покрывает вещество, которое чувствительно к воздействию ультрафиолета, а также твердеющего при попадании на него солнечного света. Через час «марсианский» планер приобретёт прочность для полетов над планетой.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:54

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