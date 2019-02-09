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Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей с самым большим расходом топлива

Специалисты анонсировали 5 транспортных средств, обладающих очень большим расходом топлива. На первом месте оказалась Toyota Land Cruiser 200.
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей с самым большим расходом топлива

Данное авто оснащается двумя восьмицилиндровыми силовыми агрегатами. 4,6-литровый атмосферник способен генерировать 309 лошадок. При этом авто на 100 км потребляет 14-15 л. горючего в смешанном цикле. Второе место занял УАЗ «Патриот». В авто установили четырёхцилиндровый 2,7-литровый силовой агрегат на 150 «лошадок». В смешанном цикле данная модель расходует на первую сотню километров пути 13 литров топлива. По городу данный показатель составляет 15 л. В случае активного управления авто расход горючего увеличивается до 17 л. На третьем месте оказался суперкар Lamborghini Aventador. Авто оснащают старомодным 6,5-литровым V12 с турбонаддувом на 750 л.с. Расход по городу в данном случае составит на 100 км 26,6 л. Данный показатель увеличивается с повышением скорости.

Четвёртое место занимает Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Авто комплектуется 8-литровым W16 с четырьмя турбокомпрессорами. По городу расход горючего составит на сотню километров - 47,6 л. В случае максимальной скорости показатель будет составлять 125 л. Версию МАЗ-537 комплектуют 38.9-литровым дизелем V12 на 525 «лошадок». Расход топлива пустого тягача составляет 100 л. С увеличением груза показатель поднимается до 150 л.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24

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