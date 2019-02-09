Лариса Долина сильно похудела после слухов о расставании с гражданским супругом

Лариса Долина позировала перед объективом камеры в костюме черного цвета, дополнив образ большим крестом. Присутствующие обратили внимание, что артистка в последнее время появляется на людях без своего гражданского супруга Ильи Спицына. Кроме этого поклонники заметили, что их любимица ощутимо потеряла вес. Еще в декабре прошедшего года вокалистка во время выступления на “Песне года” демонстрировала более пышную фигуру. Журналисты уверены, что певица похудела из-за расставания со своим возлюбленным.Стоит отметить, что Долина и Спицын предпочитают не давать комментарии по поводу их возможного расставания. Ранее избранник вокалистки заявлял, что с артисткой он поддерживает хорошие отношения, при этом до сих пор является ее директором.