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Лариса Долина сильно похудела после слухов о расставании с гражданским супругом

Накануне Лариса Долина вместе со своей подругой Ариной Шараповой побывала на премьере нового фантастического фильма “Алита. Боевой ангел”. Публика заметила, что после появившейся информации о расставании певицы с гражданским супругом она сильно похудела.
Лариса Долина сильно похудела после слухов о расставании с гражданским супругом

Лариса Долина позировала перед объективом камеры в костюме черного цвета, дополнив образ большим крестом. Присутствующие обратили внимание, что артистка в последнее время появляется на людях без своего гражданского супруга Ильи Спицына. Кроме этого поклонники заметили, что их любимица ощутимо потеряла вес. Еще в декабре прошедшего года вокалистка во время выступления на “Песне года” демонстрировала более пышную фигуру. Журналисты уверены, что певица похудела из-за расставания со своим возлюбленным.

Стоит отметить, что Долина и Спицын предпочитают не давать комментарии по поводу их возможного расставания. Ранее избранник вокалистки заявлял, что с артисткой он поддерживает хорошие отношения, при этом до сих пор является ее директором.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:49

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