Ученые: Трещины на губах связан с избытком витамина А в организме





Специалисты отметили, что «передозировка» витамина А приводит к появлению сухости во рту, а это даёт старт развитию гипервитаминоза или токсичности вышеназванного витамина. Как известно, витамин А находится в молочных продуктах, яйцах, некоторых фруктах, морковке и перце. Если человек умеренно употребляет их, то организм получит нужную дозу компонента, но в случае превышения нормы организм будет страдать.Таким образом, эксперты посоветовали внимательнее следить за собственным рационом. Если человек замечает появление сухости рта и губ, не исчезающую на протяжении длительного периода, то нужно проконсультироваться с врачами.