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Ученые: Трещины на губах связан с избытком витамина А в организме

По мнению британских ученых, одной из причин для возникновения трещин на губах является избыток витамина А в организме, поэтому сухость губ может проявляться не только при длительном пребывании на морозе или на ветру.
Ученые: Трещины на губах связан с избытком витамина А в организме

Специалисты отметили, что «передозировка» витамина А приводит к появлению сухости во рту, а это даёт старт развитию гипервитаминоза или токсичности вышеназванного витамина. Как известно, витамин А находится в молочных продуктах, яйцах, некоторых фруктах, морковке и перце. Если человек умеренно употребляет их, то организм получит нужную дозу компонента, но в случае превышения нормы организм будет страдать.

Таким образом, эксперты посоветовали внимательнее следить за собственным рационом. Если человек замечает появление сухости рта и губ, не исчезающую на протяжении длительного периода, то нужно проконсультироваться с врачами.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:54

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