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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров всплакнул после рождения сына

Илья Яббаров прокомментировал рождение своего сына.
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров всплакнул после рождения сына

По словам звезды «Дома-2», его переполняют гордость и радость. Он никогда не отказывался от ребенка и не откажется в будущем. Однако пока неизвестно, когда Илья сможет увидеть первенца. В настоящее время он коротает время на Сейшелах вместе со своей новой подругой, Маргаритой Ларченко.

Между тем мама новорожденного, Алена Савкина, пока находится в роддоме и не проявляет активности в социальных сетях. Скорее всего, на выписку придут ее мать и Ольга Рапунцель, приходящаяся Алене старшей сестрой.
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров всплакнул после рождения сына

Также Илья в своем видеоблоге сообщил, что от души попросил у Алены прощения за все прошлые обиды. Кроме того, он надеется, что общий ребенок поможет родителям восстановить нормальные взаимоотношения.

Надо сказать, что Илья даже всплакнул, когда узнал, что у него родился сын.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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