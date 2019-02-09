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Эксперты назвали популярные смартфоны с высоким уровнем электромагнитного излучения

Эксперты провели исследование самых популярных на рынке смартфонов. При этом специалисты выяснили, какие гаджеты имеют самый высокий уровень электромагнитного излучения.
Эксперты назвали популярные смартфоны с высоким уровнем электромагнитного излучения

Аналитической компанией Statista в Twitter были опубликованы результаты проведённого исследования. В представленном экспертами списке самой вредной моделью назвали китайскую версию Xiaomi Mi A1. У данного смартфона уровень вредного излучения достигает 1,75 ватт/кг. Вторая позиция в этом антирейтинге досталась вариации OnePlus 5T. В данном случае показатель составил 1,68 ватт/кг. Третье место по вредности занимает Xiaomi Mi Max 3 - 1,58 ватт/кг.

В этот антирейтинг попали также «яблочные» устройства. Речь идёт об iPhone 7 (девятое место) и iPhone 8 (четырнадцатая позиция). В число смартфонов, являющихся самыми опасными для здоровья людей, вошли также устройства известных брендов Sony и НТС.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:54

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