Эксперты назвали популярные смартфоны с высоким уровнем электромагнитного излучения





Аналитической компанией Statista в Twitter были опубликованы результаты проведённого исследования. В представленном экспертами списке самой вредной моделью назвали китайскую версию Xiaomi Mi A1. У данного смартфона уровень вредного излучения достигает 1,75 ватт/кг. Вторая позиция в этом антирейтинге досталась вариации OnePlus 5T. В данном случае показатель составил 1,68 ватт/кг. Третье место по вредности занимает Xiaomi Mi Max 3 - 1,58 ватт/кг.В этот антирейтинг попали также «яблочные» устройства. Речь идёт об iPhone 7 (девятое место) и iPhone 8 (четырнадцатая позиция). В число смартфонов, являющихся самыми опасными для здоровья людей, вошли также устройства известных брендов Sony и НТС.