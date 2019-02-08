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Поклонники заподозрили певицу Алсу в пластике после публикации архивного фото

Поклонники певицы Алсу заподозрили знаменитость в том, что она делала себе пластику. Причиной дискуссий стала публикация 35-летней артисткой архивной фотографии на просторах Instagram.
Поклонники заподозрили певицу Алсу в пластике после публикации архивного фото

Певица Алсу решила присоединиться к флешмобу #10yearchallenge, однако показала фото с разницей в 20 лет. Кадр исполнительница репостнула с посвященной ее творчеству фан-страницы, где умелые поклонники объединили два разных снимка в один необычный “коллаж”. Первая фотография, где будущая знаменитость позирует с мягкой игрушкой, сделана в 1999 году, вторая — в 2019. Артистка надеялась, что фолловеры оценят ее трансформацию, однако пост стал причиной дискуссий между подписчиками.

В частности, некоторые пользователи предположили, что Алсу делала пластику. По их мнению, у звезды изменились глаза и форма бровей, также некоторые считают, что артистка удалила комки биша, исправила губы и пошла на процедуру блефаро. Сама же певица неоднократно заявляла, что не обращалась за помощью к пластическому хирургу, умея пользоваться тем, что ей дала природа.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:30

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