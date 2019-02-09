Компания Skoda собирается выпустить электромобиль





Представителями автобренда отмечается, что на авторынке перовой появится гибридная версия Superb. Затем через несколько месяцев начнут реализовывать полноценную версию Citogo. В 2020 году будет налажено серийное производство вариации Vision E. Автобренд уже усиленно развивает инфраструктуру для будущей сети современных зарядочных станций. В развитие данного проекта в прошлом году вложили 3 400 000 евро.На данную сумму обустроили триста станций на территории города Млада-Болеслав. Здесь размещается штаб-квартира Skoda. Компания до 2025 года хочет инвестировать ещё 2 миллиарда евро в развитие данного направления деятельности.