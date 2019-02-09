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Компания Skoda собирается выпустить электромобиль

Skoda в текущем году собирается выпустить электромобиль. Чешская компания для этого развивает инфраструктуру зарядных станций.
Компания Skoda собирается выпустить электромобиль

Представителями автобренда отмечается, что на авторынке перовой появится гибридная версия Superb. Затем через несколько месяцев начнут реализовывать полноценную версию Citogo. В 2020 году будет налажено серийное производство вариации Vision E. Автобренд уже усиленно развивает инфраструктуру для будущей сети современных зарядочных станций. В развитие данного проекта в прошлом году вложили 3 400 000 евро.

На данную сумму обустроили триста станций на территории города Млада-Болеслав. Здесь размещается штаб-квартира Skoda. Компания до 2025 года хочет инвестировать ещё 2 миллиарда евро в развитие данного направления деятельности.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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