Предсказания звезд “Битвы экстрасенсов” для прикованной к инвалидному креслу женщины полностью сбылись





Несколько лет назад Раджабова и Коновалов занимались расследованием обстоятельств аварии, в которую попала героиня. После этого она оказалась прикована к инвалидному креслу, а звезды “Битвы экстрасенсов” смогли выяснить, кто имеет причастность к несчастному случаю. Кроме того, для героини шоу экстрасенсы озвучили достаточно оптимистичные прогнозы, обещая ей семейное счастье, любимую работу и переезд в новый дом. Тогда сама россиянка не восприняла слова участников, как что-то серьезное.Однако спустя четыре года в рамках нового проекта “Экстрасенсы. Битва сильнейших” Коновалов и Раджабова решили навестить женщину с ограниченными возможностями. Оказалось, что все предсказания сбылись, она счастлива в браке, успешно занимаясь своим делом. Убедиться в переменах в жизни бывшей участницы ТНТ предлагает уже 10 февраля.