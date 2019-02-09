АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Предсказания звезд “Битвы экстрасенсов” для прикованной к инвалидному креслу женщины полностью сбылись

Все предсказания звезд “Битвы экстрасенсов” Зулии Раджабовой и Леонида Коновалова для прикованной к инвалидному креслу женщины сбылись. Посетить ее повторно ясновидящие решили спустя четыре года после тех событий.
Предсказания звезд “Битвы экстрасенсов” для прикованной к инвалидному креслу женщины полностью сбылись

Несколько лет назад Раджабова и Коновалов занимались расследованием обстоятельств аварии, в которую попала героиня. После этого она оказалась прикована к инвалидному креслу, а звезды “Битвы экстрасенсов” смогли выяснить, кто имеет причастность к несчастному случаю. Кроме того, для героини шоу экстрасенсы озвучили достаточно оптимистичные прогнозы, обещая ей семейное счастье, любимую работу и переезд в новый дом. Тогда сама россиянка не восприняла слова участников, как что-то серьезное.

Однако спустя четыре года в рамках нового проекта “Экстрасенсы. Битва сильнейших” Коновалов и Раджабова решили навестить женщину с ограниченными возможностями. Оказалось, что все предсказания сбылись, она счастлива в браке, успешно занимаясь своим делом. Убедиться в переменах в жизни бывшей участницы ТНТ предлагает уже 10 февраля.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров всплакнул
В США обнаружены останки жившего 52
Предсказания звезд “Битвы экстрасенсов”
Компания Skoda собирается выпустить
Облаченная в купальник актриса Анна
Opel показал оптику новой версии
Недалеко от туманности Ориона
Эксперты показали изменения в сосудах
Renault в текущем году разработает
Ученые рассказали, почему ИИ не под
Компания Toshiba представила
В России увеличились продажи
Поклонники заподозрили певицу Алсу в
Жена Александра Маслякова
Муж-бизнесмен пытается отсудить у
Софья Зайка сбросила 20 килограмм для
Отдыхающий за рубежом Эмин Агаларов
Пользователи Сети обсуждают странный
Телеведущий Александр Белов готовится
Девять генералов силовых ведомств
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Компания Xiaomi официально представила
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс
После дуэта с Никитой Джигурдой
Экс-участница «Дом-2» Наталья Игрунова
Анна Хилькевич и ее трехлетняя дочь
Наследство покойного актера Сергея
Юлия Снигирь показала поклонникам
Мария Кохно и Елена Хромина устраивают
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков
Просмотреть все новости