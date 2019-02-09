Opel показал оптику новой версии хэтчбека Corsa





Новая Opel Corsa получит светодиодно-матричные фары. Эту оптику использовали уже в прочих версиях данного производителя. Речь идёт о Insignia, а также Astar. В данном случае Opel Corsa наделили технологией IntelliLux LED Matrix. В компании пока умалчиваются прочие подробности. Opel Corsa должен дебютировать до конца текущего года. Хэтчбэк оснащается 1,2-литровым дизельным либо бензиновым силовым агрегатом. Это зависит от предпочтений автолюбителей. В модели применяется модульная архитектура CMP, разработанная PSA Peugeot Citroen.Компания Opel в следующем году должна представить электронную модификацию этой модели под названием eCorsa. Запас хода транспортного средства составит до четырёхсот километров в случае полного заряда. Все ходовые характеристики авто будут такими же, как в обычной вариации. Представителями Opel было заявлено, что их бренд не планирует отставать от мирового тренда электрических авто.