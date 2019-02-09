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Opel показал оптику новой версии хэтчбека Corsa

Автобренд Opel показал устанавливаемую оптику новой версии хэтчбека версии Corsa. Немецкую новинку должны представить до конца этого года.
Opel показал оптику новой версии хэтчбека Corsa

Новая Opel Corsa получит светодиодно-матричные фары. Эту оптику использовали уже в прочих версиях данного производителя. Речь идёт о Insignia, а также Astar. В данном случае Opel Corsa наделили технологией IntelliLux LED Matrix. В компании пока умалчиваются прочие подробности. Opel Corsa должен дебютировать до конца текущего года. Хэтчбэк оснащается 1,2-литровым дизельным либо бензиновым силовым агрегатом. Это зависит от предпочтений автолюбителей. В модели применяется модульная архитектура CMP, разработанная PSA Peugeot Citroen.

Компания Opel в следующем году должна представить электронную модификацию этой модели под названием eCorsa. Запас хода транспортного средства составит до четырёхсот километров в случае полного заряда. Все ходовые характеристики авто будут такими же, как в обычной вариации. Представителями Opel было заявлено, что их бренд не планирует отставать от мирового тренда электрических авто.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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