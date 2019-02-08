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Отдыхающий за рубежом Эмин Агаларов показал фото прогулки с дочерью

Отправившийся на отдых за границу певец Эмин Агаларов вышел на прогулку вместе с дочерью. Соответствующий кадр известный исполнитель показал в своем профиле в Instagram.
Отдыхающий за рубежом Эмин Агаларов показал фото прогулки с дочерью

Даже находясь в отпуске азербайджанский артист Эмин Агаларов не забывает выполнять свои отцовские обязанности. В теплой стране 39-летний певец не только отдыхает, но и присматривает за дочерью, с которой недавно вышел на прогулку. Девочку не видно из-за того, что она находится в коляске. Сам звездный родитель кажется счастливым от возможности заботиться о наследнице, о чем говорит и его подпись под публикацией, гласящая: “Кайф”.

Поскольку Эмин Агаларов не часто делится снимками своих детей, его поклонники оказались рады возможности увидеть взаимодействие отца и дочери. В четвертый раз родителем известный артист стал чуть более чем месяц назад, назвать малышку решили достаточно необычным именем — Афина.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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