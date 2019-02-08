Отдыхающий за рубежом Эмин Агаларов показал фото прогулки с дочерью

Даже находясь в отпуске азербайджанский артист Эмин Агаларов не забывает выполнять свои отцовские обязанности. В теплой стране 39-летний певец не только отдыхает, но и присматривает за дочерью, с которой недавно вышел на прогулку. Девочку не видно из-за того, что она находится в коляске. Сам звездный родитель кажется счастливым от возможности заботиться о наследнице, о чем говорит и его подпись под публикацией, гласящая: “Кайф”.Поскольку Эмин Агаларов не часто делится снимками своих детей, его поклонники оказались рады возможности увидеть взаимодействие отца и дочери. В четвертый раз родителем известный артист стал чуть более чем месяц назад, назвать малышку решили достаточно необычным именем — Афина.