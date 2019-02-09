Ученые рассказали, почему ИИ не под силу победить человечество





В современности ИИ развивается стремительными темпами, что вызывает у некоторых представителей научного мира определенные опасения. Однако часть исследователей уверены, что превзойти создателей технологиям не под силу, поскольку искусственный интеллект представляет собой набор математических моделей, реализовать которые необходимо в конкретной программе. Это подразумевает, что лишь человеку под силу переформулировать первоначальный запрос, поскольку ИИ не способен представлять реальность таким образом, чтобы ему удавалось контролировать и предсказывать в бесконечном режиме события.По утверждениям экспертов, различные компьютерные программы могут существовать только с точки зрения рациональности. Кроме того, ни одно приложение не в состоянии генерировать больше информации, нежели ту, которую оно кодирует.