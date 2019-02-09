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Компания Toshiba представила флэш-память стандарта UFS 3.0

Японская компания Toshiba представила потребительской аудитории флэш-память, которая получила стандарт UFS 3.0. Главной особенностью новинки считается теоретическая скорость функционирования интерфейса, которая достигает 11,6 Гбит/с на линию.
Компания Toshiba представила флэш-память стандарта UFS 3.0

Сотрудники Toshiba рассказали о том, что компания занялась поставкой ознакомительных образцов накопителя. Данная флэш-память является первой в области модулей стандарта UFS 3.0. На сегодняшний день доступно устройство, имеющее объем 128 ГБ. Производители обещают, что в дальнейшем появится модель с емкостью 256 и 512 гигабайт.

Новинка использует 96-слойную 3D-память BiCS FLASH собственного производства. По сообщению производителя, данный модуль подойдет практически ко всем девайсам. Его сможет поддерживать смартфон, планшетный компьютер, а также приспособления для виртуальной реальности. Флэш-память позволит осуществлять одновременный процесс чтения и записи данных, которые производятся между центральным процессором и UFS-накопителем. Внешний размер устройства равняется 11,5*х13 мм.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

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