Девять генералов силовых ведомств уволены по распоряжению Путина
Сразу девять генералов, занимавших высокие посты в силовых ведомствах РФ, уволены со своих должностей. Соответствующего содержания указ получил подпись Владимира Путина.
Документ, подтверждающий отставку девяти отечественных генералов, представлен на сайте правовой информации, где и доступен полный перечень сотрудников силовых ведомств. В перечне оказались представители из Красноярского края, Кировской области, Татарстана, Москвы и т.д.
Кроме того, Путин организовал ряд новых назначений. К примеру, имеющая звание генерал-майора Валентина Казакова получила должность главы ГУ по вопросам миграции МВД, пока военнослужащий Олег Ильиных стал во главе ГУ по вопросам противодействия экстремизму МВД.
Документ, подтверждающий отставку девяти отечественных генералов, представлен на сайте правовой информации, где и доступен полный перечень сотрудников силовых ведомств. В перечне оказались представители из Красноярского края, Кировской области, Татарстана, Москвы и т.д.
Кроме того, Путин организовал ряд новых назначений. К примеру, имеющая звание генерал-майора Валентина Казакова получила должность главы ГУ по вопросам миграции МВД, пока военнослужащий Олег Ильиных стал во главе ГУ по вопросам противодействия экстремизму МВД.
Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46