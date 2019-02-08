Иосиф Оганесян уволился с караоке-бара ради работы в театре

«Официант — это не мое. Я чувствовал себя некомфортно, неуютно. Меня взяли работать в театр, скоро буду на пробах, надеюсь, меня утвердят на роль и все получится», - сообщил Оганесян в беседе с представителями журнала «Дом-2».





В итоге, парню удалось устроится в караоке-бар, где когда-то трудился Валерий Блюменкранц и Джозеф Мунголле. На своей странице он сразу предложил своим подписчикам приходить к нему в гости, а также опубликовал несколько Stories, в которых всячески демонстрировал радость от работы.Однако оказалось, что на самом деле Иосифу абсолютно не понравилось обслуживать людей, поэтому он уволился после первого рабочего дня.Стоит отметить, что молодой человек разочаровал многих своих поклонников, ведь они поверили в его желание пойти работать, всячески поддерживали его, а он не оправдал их надежд. Они не верят в то, что супругу Александры Черно предложили роль в театре и считают, что он это попросту выдумал, чтобы оправдать свою лень и отсутствие желания работать.