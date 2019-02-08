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Иосиф Оганесян уволился с караоке-бара ради работы в театре

Целую неделю участники реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян и Александра Черно потратили на то, чтобы найти молодому человеку работу. Первые несколько дней они рассматривали только те предложения, которые так или иначе связанны с творчеством, однако позже снизошли до рядовых вакансий.

Иосиф Оганесян уволился с караоке-бара ради работы в театре

В итоге, парню удалось устроится в караоке-бар, где когда-то трудился Валерий Блюменкранц и Джозеф Мунголле. На своей странице он сразу предложил своим подписчикам приходить к нему в гости, а также опубликовал несколько Stories, в которых всячески демонстрировал радость от работы.

Однако оказалось, что на самом деле Иосифу абсолютно не понравилось обслуживать людей, поэтому он уволился после первого рабочего дня.

Иосиф Оганесян уволился с караоке-бара ради работы в театре

«Официант — это не мое. Я чувствовал себя некомфортно, неуютно. Меня взяли работать в театр, скоро буду на пробах, надеюсь, меня утвердят на роль и все получится», - сообщил Оганесян в беседе с представителями журнала «Дом-2».

Стоит отметить, что молодой человек разочаровал многих своих поклонников, ведь они поверили в его желание пойти работать, всячески поддерживали его, а он не оправдал их надежд. Они не верят в то, что супругу Александры Черно предложили роль в театре и считают, что он это попросту выдумал, чтобы оправдать свою лень и отсутствие желания работать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:05

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