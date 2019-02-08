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Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi Mix 3 в России

Сегодня, 8 февраля представители китайской компании Xiaomi официально представили смартфон модели Mi Mix 3 для потребительской аудитории России. Они рассказали об основных характеристиках девайса, а также назвали дату начала его реализации и стоимость.
Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi Mix 3 в России

Как и предполагали эксперты дисплей Mi Mix 3 получила в форм-факторе слайдера. Разработчики оснастили мобильный телефон дисплеем Super AMOLED размером 6,39 дюйма и Full HD+ разрешением. Устройство снабдили магнитным механизмом, который позволяет сдвигать экран. Производитель уверяет, что ресурса механизма хватит на 300 тысяч циклов открытия-закрытия.

Девайс имеет двойной модуль основной камеры, который усилен 12 мегапиксельным широкоугольным сенсором Sony IMX363 и таким же по разрешению сенсором S5K3M3+. Фронтальная камера также двойная. Новинка от Xiaomi функционирует на наборе микросхем прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 845, который имеет видеоядро Adreno 630. Оперативная память в мобильном телефоне составляет на выбор 6,8 или 10 гигабайт.

Разработчики сообщили, что на потребительский рынок России Xiaomi Mi Mix 3 поступит 14 февраля, а его стоимость составит 44 тысячи 990 рублей.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:38

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