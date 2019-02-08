Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков посетил магазины с подросшей дочкой

Но обнародованном ролике юная Мия, которая уже вскоре отпразднует свое двухлетие, идет по супермаркету, толкая перед собой маленькую детскую тележку. Ребенок облачен в зимнюю одежду, а снимал ролик непосредственно муж Полины Гагариной. В подписи к публикации Дмитрий Исхаков назвал наследницу “маленькой помощницей”, а себя — “большим папой”.В комментариях фолловеры фотографа умилялись тому, что девочка помогает своему родителю совершать покупки, предполагая, что такими темпами она уже совсем скоро станет самостоятельной. Просмотреть видео успели более 50 тысяч юзеров за непродолжительный срок. Между тем, Исхаков и Гагарина вскоре отметят пять лет брака, муж артистки хорошо ладит и с сыном исполнительницы от прежних отношений.