Андрей Черкасов назовет своего сына в честь киевского князя





Напомним, что начинал мужчина с того, что пришел на телепроект, чтобы найти свою любовь. Там он быстро стал одним из самых рейтинговых участников, добился уважения в коллективе и зрительских симпатий.Благодаря славе, которую получил Андрей на «Доме-2», огромному таланту и харизме, его стали приглашать в качестве ведущего на различные дни рождения, корпоративы и другие мероприятия, что позволило ему дополнительно получать неплохие деньги.После того, как Черкасов лишился статуса участника, ему предложили стать закадровым работником телестройки, ездить на кастинги и помогать руководству. Несколько лет он трудился не покладая рук, и в результате получил заветную роль ведущего.Далее мужчина приобрел квартиру в Москве и машину, а пару недель назад оформил брак с Кристиной Ослиной и теперь готовится к свадьбе, которая состоится ближе к лету.Кроме того, оказалось, что после торжества новоиспеченные супруги займутся вопросом зачатия ребенка. Они уже давно мечтают о наследнике, и очень хотят, чтобы им оказался мальчик. Андрей даже придумал уже ему имя – Святослав, в честь киевского князя.