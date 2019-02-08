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Андрей Черкасов назовет своего сына в честь киевского князя

Несколько дней назад ведущему реалити-шоу «Дом-2» Андрею Черкасову исполнилось 37 лет. И к этим годам он успел многого добиться в своей жизни.

Напомним, что начинал мужчина с того, что пришел на телепроект, чтобы найти свою любовь. Там он быстро стал одним из самых рейтинговых участников, добился уважения в коллективе и зрительских симпатий.

Андрей Черкасов назовет своего сына в честь киевского князя

Благодаря славе, которую получил Андрей на «Доме-2», огромному таланту и харизме, его стали приглашать в качестве ведущего на различные дни рождения, корпоративы и другие мероприятия, что позволило ему дополнительно получать неплохие деньги.

После того, как Черкасов лишился статуса участника, ему предложили стать закадровым работником телестройки, ездить на кастинги и помогать руководству. Несколько лет он трудился не покладая рук, и в результате получил заветную роль ведущего.

Андрей Черкасов назовет своего сына в честь киевского князя

Далее мужчина приобрел квартиру в Москве и машину, а пару недель назад оформил брак с Кристиной Ослиной и теперь готовится к свадьбе, которая состоится ближе к лету.

Кроме того, оказалось, что после торжества новоиспеченные супруги займутся вопросом зачатия ребенка. Они уже давно мечтают о наследнике, и очень хотят, чтобы им оказался мальчик. Андрей даже придумал уже ему имя – Святослав, в честь киевского князя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:43

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