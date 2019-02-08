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Умер енот Орео – прототип Ракеты из "Стражей Галактики"

Енот Орео, который выступил прототипом героя фильма «Стражи галактики» - Ракеты умер вчера, 7 февраля. Информацию об этом распространили сотрудники фермы Quinta Layla с помощью официального микроблога организации в социальной сети Facebook.
Умер енот Орео – прототип Ракеты из "Стражей Галактики"

Девятилетнее животное скончалось после того, как сильно заболело. По информации, опубликованной на страницах британского издания Metro, специалисты, которые проводили работу над созданием трехмерной модели киногероя, наделили его всеми характеристиками, которые были присущи еноту. Ракета получил абсолютно все повадки Орео. За огромный вклад в создание одного из главных образов фильма режиссер Джейвс Ганн взял енота с собой на европейскую премьеру ленты. Таким образом Орео удалось пройтись по красной ковровой дорожке.

Имя Ракета получил гуманоидный собрат, который присутствует в комиксах Marvel. В трех первых кинокартинах данного персонажа озвучивает знаменитый американский артист Брэдли Купер.
Умер енот Орео – прототип Ракеты из "Стражей Галактики"

Напомним, что работу над съемкой очередной части киносаги должны были начать еще во второй половине прошлого года, однако она была отложена на неопределенный срок.



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:08

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