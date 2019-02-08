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Григорий Лепс не намерен кормить будущего зятя

Григорий Лепс заявил, что не имеет намерения кормить будущего зятя. Многодетный 56-летний певец уже содержит множество собственных наследников, чего ему достаточно.
Григорий Лепс не намерен кормить будущего зятя

Дочь артиста Ева Лепс сейчас покоряет шоу-бизнес, выступая в составе женской группы Cosmos girls. Юной певице уже 16 лет, и СМИ предполагают, что совсем скоро она начнет водить домой потенциальных женихов, а также задумываться о замужестве. О таких поворотах событий Григорий Лепс пока старается не думать, однако для него главное, чтобы ему не пришлось впоследствии кормить еще и зятя. Певец занимается содержанием своих наследников и шутит, что ему ни к чему муж дочери, с которого нечего взять.
Григорий Лепс не намерен кормить будущего зятя

Также Григория Лепс признался, что не согласен, когда группу, где выступает его дочь Ева, сравнивают с SEREBRO. Артист уверен, что стили у них совершенно разные, как и пути, которыми следуют коллективы. Cosmos girls пока молодой проект, а развиваться они должны по-своему, не равняясь на кого-то.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:04

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