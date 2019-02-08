Григорий Лепс не намерен кормить будущего зятя





Дочь артиста Ева Лепс сейчас покоряет шоу-бизнес, выступая в составе женской группы Cosmos girls. Юной певице уже 16 лет, и СМИ предполагают, что совсем скоро она начнет водить домой потенциальных женихов, а также задумываться о замужестве. О таких поворотах событий Григорий Лепс пока старается не думать, однако для него главное, чтобы ему не пришлось впоследствии кормить еще и зятя. Певец занимается содержанием своих наследников и шутит, что ему ни к чему муж дочери, с которого нечего взять.Также Григория Лепс признался, что не согласен, когда группу, где выступает его дочь Ева, сравнивают с SEREBRO. Артист уверен, что стили у них совершенно разные, как и пути, которыми следуют коллективы. Cosmos girls пока молодой проект, а развиваться они должны по-своему, не равняясь на кого-то.