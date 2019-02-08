Ксения Алферова выразила соболезнование в связи с утратой Сергея Юрского

Популярная российская актриса, узнав о смерти Сергея Юрьевича, написала об этом в личном блоге Instagram, назвав знаменитого деятеля культуры великим актёром, мастером и человеком. Ксения Алферова призналась поклонникам, что полностью растворялась в артисте, затаив дыхание вместе с остальными зрителями, когда Сергей Юрский творил, лицедействовал, создавал новые смыслы.Она благодарна звезде за невероятную искристость, талант и заразительную энергию, которыми актер делился со зрителями с экрана. "Светлая вам память!", - написала хозяйка аккаунта и опубликовала снимок, где запечатлен улыбающийся Сергей Юрский, держа на руках рыжего кота. Подписчики Ксении Алферовой присоединились к соболезнованиям кумира и оставили в комментариях теплые отзывы о талантливом артисте, назвав Сергея Юрьевича глубоким, многогранным и прекрасным человеком.