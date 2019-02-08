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Ксения Алферова выразила соболезнование в связи с утратой Сергея Юрского

Ксения Алферова на своей странице в Instagram выразила соболезнование в связи с утратой выдающегося актера, народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Знаменитость умер в собственной квартире в возрасте 83 лет.

Ксения Алферова выразила соболезнование в связи с утратой Сергея Юрского

Популярная российская актриса, узнав о смерти Сергея Юрьевича, написала об этом в личном блоге Instagram, назвав знаменитого деятеля культуры великим актёром, мастером и человеком. Ксения Алферова призналась поклонникам, что полностью растворялась в артисте, затаив дыхание вместе с остальными зрителями, когда Сергей Юрский творил, лицедействовал, создавал новые смыслы.

Она благодарна звезде за невероятную искристость, талант и заразительную энергию, которыми актер делился со зрителями с экрана. "Светлая вам память!", - написала хозяйка аккаунта и опубликовала снимок, где запечатлен улыбающийся Сергей Юрский, держа на руках рыжего кота. Подписчики Ксении Алферовой присоединились к соболезнованиям кумира и оставили в комментариях теплые отзывы о талантливом артисте, назвав Сергея Юрьевича глубоким, многогранным и прекрасным человеком.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:50

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