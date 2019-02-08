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Ясновидящая Галина Янко предсказала Татьяне Булановой операцию и одиночество

В ближайшее время отечественную певицу Татьяну Буланову ожидают одиночество и операция. Соответствующие прогнозы о будущем звезды сделала ясновидящая Галина Янко.
Ясновидящая Галина Янко предсказала Татьяне Булановой операцию и одиночество

По словам Галины Янко, Татьяну Буланову можно считать личностью успешной, но только когда речь идет о карьере. В ближайшее время, считает ясновидящая, артистка снова окажется на вершине успеха в шоу-бизнесе, вернувшись на сцену. В то же время экстрасенс не смогла обнаружить намеков на то, что знаменитость найдет свое счастье в плане отношений, до самой старости она может оставаться в одиночестве. Финансовых трудностей Булановой Янко тоже не обещает.
Ясновидящая Галина Янко предсказала Татьяне Булановой операцию и одиночество

Ясновидящая призывает артистку обратить внимание на собственное здоровье, не исключено, что вскоре звезда переживет небольшую операцию. С особой тщательностью Татьяне Булановой следует обследовать грудь. Ведунья прогнозирует для певицы конфликт с подругой, что отразится на психологическом состоянии исполнительницы. Разрешится ссора для самой певицы хорошо, но общение с близким человеком прекратится.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:55

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