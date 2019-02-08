Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о больших планах с Прохором Шаляпиным





Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская посетила “Геликон-оперу” в Москве, где собрались многие известные личности в рамках презентации спектакля “Человеческий голос”. Однако вместо Прохора Шаляпина сопровождала артистку ее адвокат, с которой экс-избранница Армена Джигарханяна давно дружит. Многие представители прессы начали интересоваться у пианистки, где находиться ее возлюбленный. Цымбалюк-Романовская отметила, что Шаляпин тоже отдыхает, но делает это за рубежом. Отправится с ним теледива не смогла по причине того, что находится под подпиской о невыезде.В то же время звезда отметила, что порой разлука идет отношениям на пользу, и после возвращения артиста они снова “бросятся в омут любви”. К тому же, подчеркнула пианистка, Прохору Шаляпину необходимо набраться сил, поскольку весной у них предусмотрены большие планы.