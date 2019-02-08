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Яна Рудковская назвала Сергея Лазарева “русским Тимберлейком” и оценила его шансы на победу в “Евровидении”

Яна Рудковская отечественного исполнителя Сергея Лазарева назвала “русским Джастином Тимберлейком”, оценив шансы артиста на победу в рамках “Евровидения-2019”. Недавно певец подтвердил, что снова представит Россию на конкурсе.
Яна Рудковская назвала Сергея Лазарева “русским Тимберлейком” и оценила его шансы на победу в “Евровидении”

По мнению Яны Рудковской, в этом году у Сергея Лазарева есть все шансы получить первенство в рамках песенного шоу. Способствует этому и то, что проходить конкурс будет на территории дружественного по отношению к РФ Израиля, а в Тель-Авиве ценят российских исполнителей. Именно Лазарева супруга Евгения Плющенко считает одним из главных фаворитов предстоящего “Евровидения”.
Яна Рудковская назвала Сергея Лазарева “русским Тимберлейком” и оценила его шансы на победу в “Евровидении”

Также Рудковская сравнила Лазарева с американским исполнителем Джастином Тимберлейком. Продюсер уверена, что певец является профессионалом своего дела, не сомневаясь в том, что выбранная им для международного конкурса композиция найдет отклик в сердцах слушателей и быстро станет настоящим хитом не только в России.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:25

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