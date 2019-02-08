Учёные создали адаптирующуюся к повышению температуры и влажности ткань





Сотрудники Мэрилендского университета представили ткань, что реагирует на изменение влажности и температуры. Материалы, из которых шьют одежду для спорта, умеют отводить лишнее тепло, однако не адаптируются к перемене условий.Учёные создали нити из триацетата и целлюлозы, покрытые углеродными нанотрубками. Поскольку материалы обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами, волокна ткани сужаются либо расширяются, пропуская лишний водяной пар и тепловое излучение.Увеличивающееся расстояние между нитями способствует конвекции и быстрому охлаждению тела. Однако при нормальных условиях, когда на организм не оказывается нагрузки, ткань препятствует отводу влаги и тепла. Когда исследователи повысили влажность на 90 процентов, пропускающая способность материала возросла на 35 процентов.