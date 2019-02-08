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Учёные создали адаптирующуюся к повышению температуры и влажности ткань

Учёные создали адаптирующуюся к повышению температуры и влажности "умную" ткань. Особые волокна реагируют на тепловое излучение человеческого тела.
Учёные создали адаптирующуюся к повышению температуры и влажности ткань

Сотрудники Мэрилендского университета представили ткань, что реагирует на изменение влажности и температуры. Материалы, из которых шьют одежду для спорта, умеют отводить лишнее тепло, однако не адаптируются к перемене условий.

Учёные создали нити из триацетата и целлюлозы, покрытые углеродными нанотрубками. Поскольку материалы обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами, волокна ткани сужаются либо расширяются, пропуская лишний водяной пар и тепловое излучение.

Увеличивающееся расстояние между нитями способствует конвекции и быстрому охлаждению тела. Однако при нормальных условиях, когда на организм не оказывается нагрузки, ткань препятствует отводу влаги и тепла. Когда исследователи повысили влажность на 90 процентов, пропускающая способность материала возросла на 35 процентов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:16

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