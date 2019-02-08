Samsung Galaxy S10e представлен в эксклюзивном цвете
Новую модель смартфона Galaxy S10e сотрудники южнокорейской компании Samsung представили в желтом цвете. Эксклюзивный корпус можно будет увидеть только на младшей версии флагманского гаджета.
Индийский инсайдер Ишан Агарвал с помощью Интернет-ресурса MySmartPrice выложил во Всемирную паутину первые изображения, которые представляют мобильный телефон Samsung модели Galaxy S10e в необычном жёлтом корпусе.
Предыдущие данные, которые также попали в Сеть, показывали новинку в другой цветовой гамме: белой, зеленой и черной. По сообщению экспертов, данные расцветки тоже выйдут на потребительский рынок. Они отмечают, что корпусы стандартных цветов получат представители серий, как Galaxy S10, так и Galaxy S10+, но корпус желтой окраски станет эксклюзивным, и достанется только Galaxy S10e.
На опубликованных изображениях девайс показан с разных сторон. Данные рендеры четко показали все особенности смартфона. Разработчики оснастят Galaxy S10e дисплеем Infinity-O, двойным модулем основной камеры, а также дактилоскопическим датчиком, который будет размещаться на боковой кнопки включения.
Напомним, что официальное представление новой линейки Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля этого года.
Индийский инсайдер Ишан Агарвал с помощью Интернет-ресурса MySmartPrice выложил во Всемирную паутину первые изображения, которые представляют мобильный телефон Samsung модели Galaxy S10e в необычном жёлтом корпусе.
Предыдущие данные, которые также попали в Сеть, показывали новинку в другой цветовой гамме: белой, зеленой и черной. По сообщению экспертов, данные расцветки тоже выйдут на потребительский рынок. Они отмечают, что корпусы стандартных цветов получат представители серий, как Galaxy S10, так и Galaxy S10+, но корпус желтой окраски станет эксклюзивным, и достанется только Galaxy S10e.
На опубликованных изображениях девайс показан с разных сторон. Данные рендеры четко показали все особенности смартфона. Разработчики оснастят Galaxy S10e дисплеем Infinity-O, двойным модулем основной камеры, а также дактилоскопическим датчиком, который будет размещаться на боковой кнопки включения.
Напомним, что официальное представление новой линейки Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля этого года.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:04