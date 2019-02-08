АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

Samsung Galaxy S10e представлен в эксклюзивном цвете

Новую модель смартфона Galaxy S10e сотрудники южнокорейской компании Samsung представили в желтом цвете. Эксклюзивный корпус можно будет увидеть только на младшей версии флагманского гаджета.
Samsung Galaxy S10e представлен в эксклюзивном цвете

Индийский инсайдер Ишан Агарвал с помощью Интернет-ресурса MySmartPrice выложил во Всемирную паутину первые изображения, которые представляют мобильный телефон Samsung модели Galaxy S10e в необычном жёлтом корпусе.

Предыдущие данные, которые также попали в Сеть, показывали новинку в другой цветовой гамме: белой, зеленой и черной. По сообщению экспертов, данные расцветки тоже выйдут на потребительский рынок. Они отмечают, что корпусы стандартных цветов получат представители серий, как Galaxy S10, так и Galaxy S10+, но корпус желтой окраски станет эксклюзивным, и достанется только Galaxy S10e.

На опубликованных изображениях девайс показан с разных сторон. Данные рендеры четко показали все особенности смартфона. Разработчики оснастят Galaxy S10e дисплеем Infinity-O, двойным модулем основной камеры, а также дактилоскопическим датчиком, который будет размещаться на боковой кнопки включения.

Напомним, что официальное представление новой линейки Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля этого года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ясновидящая Галина Янко предсказала
Ксения Алферова выразила соболезнование
Андрей Черкасов назовет своего сына в
Виталина Цымбалюк-Романовская
Валерия удивила поклонников фотографией
Яна Рудковская назвала Сергея Лазарева
Звезда «Дом-2» Анастасия Колисниченко
Учёные создали адаптирующуюся к
Принц Гарри и Меган Маркл планируют
Samsung Galaxy S10e представлен в
В Нацбанке Украины объявили сроки
Рыбы впервые прошли "зеркальный тест"
«Росконтроль» назвал самый опасный
Mazda к тридцатилетию модели МХ-5
В Ульяновске мужчина выбросил со
Астрономы передвинули сроки
В США блогеры смогли снять на камеру
Сестра певицы Юлии Проскуряковой
Учёные опровергли стереотипы о похмелье
Дочь Григория Лепса презентовала новый
Сотрудники«АвтоВАЗа» выпустили Lada
Певица Таисия Повалий показала свое
Jeep увеличил расценки на две модели
Певица Рианна встретилась во время
"Энергомаш" собрал мощнейший в мире
Племянница Софии Ротару рассказала об
Исследования подтверждают
Ефим Шифрин поделился впечатлениями от
На съемках “В поисках капитана Гранта”
Эксперты дали советы, которые помогут
Просмотреть все новости