Рыбы впервые прошли "зеркальный тест" на самосознание





"Зеркальный тест" в науке считается ключевым методом определения самосознания у живых существ. Японский Университет Осаки поместил на теле коралловых рыб губанов яркие метки, а к аквариуму придвинул большое зеркало. Если животное обладает самосознанием, то после взгляда на отражение попытается снять с себя посторонний предмет. Так поступают обезьяны, собаки, дельфины и слоны.Поразил японских исследователей тот факт, что губаны с метками начинали тереться о разные твёрдые предметы, снимая их. Когда наклейки невозможно было разглядеть в отражении, рыбы их игнорировали и действовали аналогичным образом, если не видели зеркала вообще. Друг на друга морские обитатели не ориентировались.Все предпринятые эксперименты и проверки указали на то, что губаны действительно имеют самосознание, даже если их крошечный мозг лишён выраженных полушарий и коры. Этолог Франс де Вааль, комментируя результаты исследования, призвал учёных не воспринимать сознание так, будто оно либо есть, либо нет. Возможно, в процессе эволюции оно формируется постепенно, а не появляется в один день.