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Рыбы впервые прошли "зеркальный тест" на самосознание

Коралловые рыбы впервые прошли "зеркальный тест" и проявили признаки самосознания. Увидев на себе метку в зеркале, особи пытались её снять.
Рыбы впервые прошли "зеркальный тест" на самосознание

"Зеркальный тест" в науке считается ключевым методом определения самосознания у живых существ. Японский Университет Осаки поместил на теле коралловых рыб губанов яркие метки, а к аквариуму придвинул большое зеркало. Если животное обладает самосознанием, то после взгляда на отражение попытается снять с себя посторонний предмет. Так поступают обезьяны, собаки, дельфины и слоны.

Поразил японских исследователей тот факт, что губаны с метками начинали тереться о разные твёрдые предметы, снимая их. Когда наклейки невозможно было разглядеть в отражении, рыбы их игнорировали и действовали аналогичным образом, если не видели зеркала вообще. Друг на друга морские обитатели не ориентировались.

Все предпринятые эксперименты и проверки указали на то, что губаны действительно имеют самосознание, даже если их крошечный мозг лишён выраженных полушарий и коры. Этолог Франс де Вааль, комментируя результаты исследования, призвал учёных не воспринимать сознание так, будто оно либо есть, либо нет. Возможно, в процессе эволюции оно формируется постепенно, а не появляется в один день.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55

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