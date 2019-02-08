«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок





Целью исследования было установить, какие порошки лучше отстирают белье, а также, каким образом они влияют на здоровье человека. Эксперимент проводился с участием таких брендов, как «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился», предназначенный для детского белья.Лучшем среди перечисленных порошков оказался представитель фирмы Sorti. По всем показателям он отвечает требуемому стандарту, а также качественно избавляет одежду от загрязнения. Однако специалисты предупреждают, что данное чистящее средство оставляет вредные химические вещества даже после нескольких полосканий. Это приводит к выводу, что всю постиранную одежду необходимо тщательно прополаскивать. Остальные, практически все участники теста, также получили одобрительные оценки экспертов.Единственным из представленных экземпляров, стиральный порошок, который предназначен для самых маленьких – AOS/«Я родился», не прошел тест и получил очень низкую оценку. Сотрудники «Росконтроля» внесли данное средство в свой черный список и категорически не рекомендуют им пользоваться. Оно не соответствует требованиям безопасности по показателю «индекс токсичности».Специалисты подчеркивают, что у всех тестированных экземпляров индекс токсичности превысил необходимую норму, однако фирма Sorti показала минимум превышения.