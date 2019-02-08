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Mazda к тридцатилетию модели МХ-5 выпустила юбилейную 30th Anniversary Edition

Специалисты японского автобренда Mazda к тридцатилетию модели МХ-5 выпустили юбилейную версию 30th Anniversary Edition. Новое транспортное средство презентовали в ходе мотор-шоу, проходящего в Чикаго.
Mazda к тридцатилетию модели МХ-5 выпустила юбилейную 30th Anniversary Edition

Кузов версии Anniversary Edition получил расцветку Racing Orange. Отличительной чертой юбилейного родстера являются кованые колеса под именем Rays ZE40 RS30. Их выполнили из алюминия. Они оснащаются амортизаторами Bilstein. Салон авто включает сиденья Recaro, которые отделали алькантарой, а также кожей, мультимедиасистему с поддержкой Android Auto/Apple CarPlay, аудиокомплекс Bose на 9 динамиков.

Новинка Anniversary Edition оснащается двухлитровым атмосферным силовым агрегатом Skyactiv-G, который способен генерировать 184 лошадиные силы.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:40

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