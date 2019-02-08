Астрономы передвинули сроки столкновения Млечного Пути с туманностью Андромеды





По оценкам ученых, у Млечного Пути имеется на 600 млн больше лет до момента столкновения с туманностью Андромеды, чем полагалось ранее. Все дело во взаимодействии последней с галактикой Треугольника. Посредством полученных от телескопа Gaia данных выяснилось, что два звездных скопления притягиваются друг к другу, что и станет причиной смены траектории Андромеды.На фоне указанных процессов Млечный Путь “встретится” с M31 примерно на 500-600 млн лет позже, а значит в запасе у галактики имеется еще около 4,5 млрд лет. После столкновения, по оценкам астрономов, Млечный Путь может быть уничтожен, а остатки звездного скопления поглотит туманность Андромеды. Разделяют эти галактики внушительные по космическим меркам расстояния.